Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlama tedbirlerinin Pekin ve Şanghay'da sıkılaştırılmasının ardından küresel ekonomik büyümeye dair artan kaygılar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerle birleşince enflasyonist baskıların gelecek dönemde daha da güçleneceği görüşleri gündeme geldi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de nisanda yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,1 ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Veri sonrası, halihazırda yükselen enflasyonun salgın tedbirlerinin etkilerinin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentileri güçlendi.

Pay piyasaları tarafında ise yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini beklemesi ile karışık bir seyir öne çıktı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artarak 3.065 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalarak 2.592 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 26.214 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 130,2 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 53.992 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 19.897 puanda seyrediyor.