Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
09:08
Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri duyurdu
İsrail-İran gerilimiyle sert yükselişler kaydeden altın fiyatları dün ONS öncülüğünde düştü. Altın gram fiyatı, 2300 dolar altına sarkan ons altına paralel düşerek serbest piyasalarda 2500 lirayı gördü. Altın fiyatları yeni güne ise kısmi yükseliş kaydederek girdi. Altın yükselecek mi düşecek mi? Piyasalardaki hareketlilik sonrası İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumu yaptı.