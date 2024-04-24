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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri duyurdu
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:08

Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri duyurdu

İsrail-İran gerilimiyle sert yükselişler kaydeden altın fiyatları dün ONS öncülüğünde düştü. Altın gram fiyatı, 2300 dolar altına sarkan ons altına paralel düşerek serbest piyasalarda 2500 lirayı gördü. Altın fiyatları yeni güne ise kısmi yükseliş kaydederek girdi. Altın yükselecek mi düşecek mi? Piyasalardaki hareketlilik sonrası İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumu yaptı.

Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri duyurdu

Altın gram fiyatı ons altına paralel düşüş göstermesi sonrası yeni güne yükselişini güçlendirerek girdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?' sorularına yanıt arıyor. İslam Memiş, kritik altın yorumu yaparak merak edilenleri cevapladı.

Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri duyurdu

ALTIN SATIŞ YEDİ

2 hafta önce yaşanan İran-İsrail gerilimiyle altın fiyatları sert yükselişler kaydetti. Rekor seviyeleri gören altın, jeopolitik gerilimlerin sınırlı azalmasıyla satış yedi.

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Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri duyurdu

ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı topantısı 1 Mayıs'ta gerçekleşecek. Altın fiyatları üzerinde etkili olacak karar merak ediliyor. Faiz indirimleri sinyalleri artarsa altın tekrar yükseliş kaydedebilir.

Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri duyurdu

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇOK KONUŞULACAK ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumlarında bulundu.

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın 2300 dolar altına sarktı. Bunu bekliyorduk. 2300 dolar altına sarkarsa gram altın yatırımcısı alım yapabilir demiştim.

Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri duyurdu

ONS ALTIN GERİLEDİ

2 hafta önce İran-İsrail gerilimi sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Jeopolitik gerilimde altın güvenli liman gömleğini giydi.

Ons altın dün 2295 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altında beklediğimiz seviyeler geldi.

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