Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve Japon yeninin değer kazanması sonrası Çin hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2026 09:49

ABD'li teknoloji şirketlerinden Intel'in bilançosunda öngördüğü gelir ve kar tahminlerinin beklentilerin altında kalması sonrası cuma günü yarı iletken sektöründe satış baskısı izlendi.

Geçen yılın son çeyreğinde geliri yıllık bazda yüzde 4 azalan Intel'in hisseleri yüzde 17 değer kaybetti. Söz konusu satış baskısı sektöre yayılırken yeni haftada satıcılı seyir Asyalı yarı iletken hisselerinde de etkili oldu.

JAPON YENİ MÜDAHALE BEKLENTİLERİYLE DEĞER KAZANDI

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlenirken Japonya'da hükümetin kura müdahale edebileceğine yönelik haber akışı yenin değer kazanmasında etkili oluyor.

Cuma günü dolar/yen paritesi yüzde 2,4 düşüşle 154,7 seviyesine inerken söz konusu hareket kura müdahale iddialarını beraberinde getirdi. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, dün yaptığı açıklamada, hükümetinin spekülatif piyasa hareketlerine karşı gerekli adımları atacağını söyledi.

Hükümetin kura müdahale edebileceği beklentilerinin varlığını korumasıyla yeni haftanın ilk işlem gününde yen dolar karşısında yüzde 0,5 değer kazandı.

ÇİN'DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR GEÇEN SENE AZALDI

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda önceki 2 yılda kaydedilen düşüş, 2025'te de devam etti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, önceki yıla kıyasla yüzde 9,5 azaldı. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2025'te 747,6 milyar yuan (107,2 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. 2025'te imalat sektörüne yapılan yatırımlar 185,51 milyar yuan (26,6 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 545,12 milyar yuan (78,1 milyar dolar) oldu.

ABD'nin teknoloji alanındaki yaptırımları ve iki büyük güç arasındaki rekabetin yol açtığı artan jeopolitik risk algısı küresel tedarik zincirlerinde değişimlere yol açıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar dönemindeki izlediği tarife politikasının getirdiği ekonomik belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 52.861 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 4.949 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.139 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 kayıpla 26.719 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.

