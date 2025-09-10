CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2025 10:13

İş gücü piyasasının Fed'in faiz indirimine gitmesine yetecek kadar soğumuş olması ve resesyona yol açabilecek kadar kötü seviyelerde olmaması küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

ABD Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), istihdam istatistiklerine ilişkin öncü revizyon verilerini yayımladı.

Ülkede tarım dışı istihdam, marta kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklanacak.

Analistler, iki verinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ve Fed'in yol haritası konusunda daha fazla ip ucu sunacağını söyledi.

Faiz indirimlerine ilişkin iyimserliklerin Asya tarafına taşınmasıyla Asya borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun istifası sonrasında yeni başbakanın mali ve parasal konularda daha genişlemeci politikalar izleyeceği ve siyasi belirsizliklerden dolayı Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımlarını erteleyebileceğine yönelik öngörüler özellikle Japonya'da pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ağustos ayına ilişkin TÜFE aylık yüzde 0,4, ÜFE yüzde 2,9 azaldı.

Analistler, açıklanan verilerin ülkede deflasyon endişelerinin derinleşmesine neden olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin iç talebi desteklemek için yeni adımlar atacağına ilişkin beklentilerin de Çin borsasını desteklediğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 43.855 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselişle 3.314,53 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi 3.314,66 puanla rekor seviyeyi test etti.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 kazançla 3.819 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 26.266 puanda bulunuyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 81.010 puandan işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs: Fed’in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok Goldman Sachs: Fed'in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok 09 Eylül 2025 09:14
İngiltere’de perakende satışlar hızlı arttı İngiltere'de perakende satışlar hızlı arttı 09 Eylül 2025 09:12
Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek 09 Eylül 2025 09:10
BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki 09 Eylül 2025 08:46
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 08 Eylül 2025 16:54
Çin’in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı Çin'in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı 08 Eylül 2025 13:58
UAEA: İran’la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi UAEA: İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi 08 Eylül 2025 13:08
Ağustos’ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos'ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu 08 Eylül 2025 10:38
ABD: Rusya’ya yönelik ’baskıyı’ artırmaya hazırız ABD: Rusya'ya yönelik 'baskıyı' artırmaya hazırız 08 Eylül 2025 10:13
Çin’de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı Çin'de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı 08 Eylül 2025 10:08
Çin’in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı 07 Eylül 2025 15:28
Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 07 Eylül 2025 13:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler