Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2025 09:53

Asya'da yüksek değerleme endişelerinin etkisiyle teknoloji ve yarı iletken hisselerdeki satıcılı seyir dikkati çekerken, bölge endeksleri diğer sektörlerdeki alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif kalmayı sürdürüyor.

Teknoloji hisselerindeki kayıplar yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Nvidia'daki tüm hisselerini elden çıkaran Japonya merkezli yatırım bankası SoftBank Group'un hisseleri yüzde 3'e yakın değer kaybıyla işlem görüyor.

Analistler, bu kararın, son zamanlarda yarı iletken sektöründeki yüksek değerleme tartışmalarının ardından geldiğini belirterek, kararın yarı iletken şirketlerinin hisse performansları üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilerde ise Japonya'da M3 para arzının yüzde 1 arttığı görüldü. Analistler, para arzındaki bu artışın ülkede enflasyonist baskıların sürebileceğine ilişkin değerlendirmelere yol açtığını kaydetti.

Ülkede ekim ayı makine siparişleri ise yüzde 16,8 artarak beklentilerin üzerinde güç kazandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 51.090 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,07 artışla 4.150 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.004 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 primle 26.870 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 84.551 puanda seyrediyor.

