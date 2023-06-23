Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, Asya'da satış baskısının tatil dönüşü Hong Kong piyasasında derinleştiğini belirtirken, Çin'in ekonomiyi destekleme adımlarının yetersiz kalacağı endişesinin de öne çıktığını ifade etti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,8'e, hizmet sektörü PMI ise 54,2'ye geriledi.

Öte yandan, Çin'de tatil dolayısıyla piyasalar kapalı bulunuyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.573 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,48 düşüşle günü 32.771 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 143,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 63.105 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 düşüşle 18.845 puanda seyrediyor.