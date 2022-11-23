Fed'in para politikasında şahin duruşunu yumuşatabileceği ve Çin'in teknoloji şirketlerine ilişkin regülasyonlarda sona yaklaşıldığına ilişkin beklentiler pay piyasalarında risk iştahını artırdı. Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve devam eden "sıfır Kovid-19" politikası yukarı yönlü seyri törpüledi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) Ant Group'a yaklaşık 1 milyar dolar ceza keserken, piyasalarda bu cezayla beraber hükümetin teknoloji şirketlerine yönelik adımlarının sonlanabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası bugün politika faizini tarihte ilk kez 75 baz puan artırarak son 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25'e çıkardı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 artarak 3.096 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,53 yükselerek 2.418 puan oldu.

Japonya borsalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 141,2'den işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 17.541 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 61.563 puanda seyrediyor.