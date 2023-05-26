ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğündeki ılımlı hava yeni günde Asya pay piyasalarını desteklerken, bölge genelinde yarı iletken çip şirketlerindeki yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.

Öte yandan, dün Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile Çin'deki ABD şirketlerinin karşı karşıya kaldığı son olaylar hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu toplantıda Wang'ın ABD'nin çip sektörü üzerindeki kısıtlamaları, ihracat kontrolleri, yabancı yatırım incelemeleri ve Amerika'nın Çin ile genel ekonomi ve ticaret politikası hakkındaki endişelerini dile getirdiği ifade edildi.

Japonya'da açıklanan verilere göre, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise mayısta yüzde 3,2 artarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi 0,16 artışla 2.558 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla 3.214 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 30.916 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 139,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 62.261 puanda seyrediyor.