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Asya borsaları yükseldi

Asya pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 11:23

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 11:23

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün atacağı para politikası adımları yatırımcıların odağına yerleşirken, politika metni, ekonomiye ilişkin tahminler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün, Çin Merkez Bankası hem bireysel hem de ticari krediler için kullanılan bir yıllık gösterge faizi yüzde 3,45, mortgage için kullanılan 5 yıllık gösterge faizi yüzde 3,95'te sabit bıraktı.

Diğer taraftan Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2003'teki protestoların ardından 21 yıl boyunca rafa kaldırılan Ulusal Güvenliği Koruma Yasası, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Japonya'da tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirten analistler, Nvidia kurucu ortağı Jensen Huang'ın, yeni nesil çip tedariki için Samsung ile görüştüklerini söylemesiyle Güney Kore pay piyasalarında hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Japonya Merkez Bankasının politika faizini artırmasına rağmen yen dolar karşısında gerilemeye devam ediyor. Dolar/yen paritesi yeni günde yüzde 0,4 artışla 151,5 seviyesinden işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.690 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 16.572 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 primle 3.077 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1'lik değer artışıyla 72.106 puanda seyrediyor.

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