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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 12:18

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 12:18

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kayıpla 457 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 15.936 seviyesinden işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.433 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 29.300 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 9.965 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 7.229 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0940'da seyrediyor.

Avrupa borsalarındaki dünkü düşüş eğilimi bugün de devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün Avro Bölgesi'nde gelecek aylarda manşet enflasyonun yeniden bir miktar yükselebileceğini söyledi.

Lagarde, ücret baskılarının hala güçlü olduğunu, ücretlerin içerideki enflasyonu yönlendiren temel faktör olmaya devam etmesini beklediklerine işaret ederek, "İleriye baktığımızda, baz etkisi nedeniyle önümüzdeki aylarda manşet enflasyonun yeniden bir miktar yükselebileceğini düşünsek de enflasyonist baskılardaki zayıflamanın devam etmesini bekliyoruz. Ancak enflasyonun orta vadeli görünümü ciddi belirsizliklerle çevrili olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, söz konusu açıklamaların ardından gözlerin bu hafta bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini ifade etti.

Küresel pay piyasaları da ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın, gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Fed'in gelecek yıl hazirandan itibaren politika faizini indirmeye başlayabileceğine yönelik öngörülerin öne çıkması tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da aralık ayına ilişkin GfK tüketici güven endeksi -27,8 seviyesinde gerçekleşti.

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