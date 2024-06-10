Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 azalışla 520 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 18.424 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 8.195 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,94 değer kaybıyla 34.335 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,80 düşüşle 11.314 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,93 azalışla 7.848 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1,0760 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP seçimlerinin sonuçlarına göre merkezdeki gruplara daha büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Mensubu olduğu grubun birinci gelmesiyle seçim sonuçlarının güçlü bir Avrupa isteyenlerin çoğunlukta olduğu mesajını verdiğini vurgulayan von der Leyen, "Yani merkez yerinde duruyor ama sağdaki ve soldaki aşırıların da destek aldığı bir gerçek. Bu nedenle sonuç, merkezdeki taraflara büyük sorumluluklar yüklüyor." dedi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 3 temel politika faizini 25'er baz puan indirmesine karşın cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin tahminleri aşmasıyla Fed'in faiz indirimine beklenenden geç gideceğine yönelik endişelerin artması Avro'nun dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Ayrıca, ABD'de işsizlik oranının yükselmesine karşın tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gideceğine yönelik tahminler güçlenirken, çarşamba günü bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade eden analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin cuma günü yüzde 83'ten yüzde 51'e gerilediğini ve kasım ayı için yüzde 81'den 77'ye indiğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.