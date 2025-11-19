Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsalarında İtalya hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 19 Kasım 2025 12:23

Son Güncelleme Tarihi 19 Kasım 2025 12:24

Avrupa piyasalarında saat 11.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 562,3 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.560 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 23.197 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen üstünde 7.968 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 42.748 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 15.849 puan seviyesinde.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin devam etmesiyle yön arayışı öne çıkarken bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Nvidia'nın beklenen finansal sonuçları yatırımcı kararlarını yönlendirecek.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşerek hazirandan beri ilk kez yavaşlama gösterdi.

Ülkede açıklanan enflasyon verisi, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın 26 Kasım'da açıklayacağı "Sonbahar Bütçesi"nde geniş kapsamlı vergi artışlarının önünü açacağına dair endişeleri biraz hafifletti.

Analistler, bugün FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.

