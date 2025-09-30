CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2025 10:30

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 555,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 23.745 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 9.292 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 42.533 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.334 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.864 puan seviyesinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artarak beklentiler dahilinde, yıllık yüzde 1,4 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle risk iştahı azaldı.

Yatırımcılar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının ABD ekonomisinin gidişatını anlamak için ihtiyaç duyulan bazı önemli verilerin yayımlanmasının engellenebileceğinden endişe duymaya devam ediyor. Bu veriler arasında, cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi de yer alıyor.

Analistler, bugün Almanya'da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD'de ise New York Fed Tüketici Güven Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 68,77 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,77 dolardan işlem görüyor 29 Eylül 2025 10:03
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 29 Eylül 2025 09:05
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Eylül 2025 15:19
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi 27 Eylül 2025 11:54
Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor 27 Eylül 2025 12:04
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Eylül 2025 16:38
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı 26 Eylül 2025 16:21
Avro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi arttı 26 Eylül 2025 13:57
ECB’den ’dijital avro’ için 2026 hamlesi ECB'den 'dijital avro' için 2026 hamlesi 26 Eylül 2025 13:31
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Eylül 2025 13:11
Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor 26 Eylül 2025 12:17
ABD Başkanı Trump’ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı 26 Eylül 2025 11:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler