CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması sonrası Avrupa borsaları negatif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2025 10:37

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalışla 553,40 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.043 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 9.250 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 42.681 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 azalışla 15.115 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 7.681 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar Trump'ın açıklamalarının ardından negatif seyir izlerken, yeni tarife tehditleri ve Cook'un görevden alınması piyasalarda risk algısını yeniden artırdı.

Trump, dün sosyal medya hesabından, Cook'un, bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğini öne sürerek görevden alındığını duyurdu.

Öte yandan Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerin bu vergileri kaldırmamaları halinde ek tarifeler getireceğini, ayrıca ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ve çip ihracatına kısıtlamalar uygulayacağını belirterek yeni tarife tehditlerinde bulundu.

Yeni tarife tehditleri ve Cook'un görevden alınması Avrupa endeksleri üzerinde etkili olurken, imalat sanayisindeki zayıflama başta olmak üzere büyüme açısından giderek kırılgan hale gelen Avro Bölgesi, ticari gelişmelerden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Jeopolitik tarafta ise Trump, Ukrayna ile anlaşmaya varılamaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, anlaşma olmazsa o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 25 Ağustos 2025 09:03
ABD’de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor ABD'de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor 23 Ağustos 2025 17:16
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 23 Ağustos 2025 11:04
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü 22 Ağustos 2025 16:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ağustos 2025 13:25
Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı 22 Ağustos 2025 11:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:41
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:13
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı 22 Ağustos 2025 10:02
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor 22 Ağustos 2025 10:00
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 22 Ağustos 2025 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne artışla başladı VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı 22 Ağustos 2025 09:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler