CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2024 10:54

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2024 10:54

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 507 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.040 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi 0,6 değer kazancıyla 33.830 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 artışla 10.876 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.976 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 1,0770 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazandı.

Bu gelişme, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş da olsa soğuduğu yönündeki tahminleri destekledi.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörüler güç kazanırken, faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında, bu hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. BoE'nin ilk faiz indirimine ağustosta gideceği öngörülüyor.

ECB yetkililerinin bankanın enflasyon hedefine ulaşması konusunda önemli yol kat ettiği yönündeki açıklamalarına devam ettiğini belirten analistler, faiz indirimlerinin hangi sıklıkla yapılacağına ilişkin tedbirli duruşun ise korunduğunu ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Yabancıların DİBS stoku son 2 yılın zirvesine çıktı Yabancıların DİBS stoku son 2 yılın zirvesine çıktı 03 Mayıs 2024 15:22
Merkez Bankası rezervleri 124,1 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 124,1 milyar dolar oldu 03 Mayıs 2024 14:57
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyona yaklaştı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyona yaklaştı 03 Mayıs 2024 14:40
Avro Bölgesi’nde işsizlik sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı 03 Mayıs 2024 12:54
Emtia piyasası nisan ayını ralliyle tamamladı Emtia piyasası nisan ayını "ralli"yle tamamladı 03 Mayıs 2024 11:41
Brent petrolde Fed etkisi Brent petrolde Fed etkisi 03 Mayıs 2024 09:26
S&P Fed’den ilk faiz indirimi için beklentisini öteledi S&P Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini öteledi 03 Mayıs 2024 08:59
ECB üyesi Lane: Faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz ECB üyesi Lane: Faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz 03 Mayıs 2024 08:56
BofA: ABD hisse senetlerindeki boğa piyasası faiz indirimi olmadan da devam eder BofA: ABD hisse senetlerindeki boğa piyasası faiz indirimi olmadan da devam eder 03 Mayıs 2024 08:53
Japonya, Afrika’nın ekonomi dinamiğini yokluyor Japonya, Afrika'nın "ekonomi dinamiğini" yokluyor 03 Mayıs 2024 08:49
Goldman Sachs’tan hedge fonları öngörüsü Goldman Sachs'tan hedge fonları öngörüsü 03 Mayıs 2024 08:47
ECB üyesi Stournaras: Üç kez faiz düşürülecek ECB üyesi Stournaras: Üç kez faiz düşürülecek 03 Mayıs 2024 08:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,76
%0,1763
ALTIN
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,14
%-0,0864
EURO
1.235,58
%23,5583
ALTIN
1.114,03
%11,4029
DOLAR
1.036,43
%3,6433
BORSA
1.107,92
%10,7918
EURO
1.308,86
%30,886
ALTIN
1.124,91
%12,4913
DOLAR
1.125,74
%12,5737
BORSA
1.135,84
%13,5843
EURO
2.211,28
%121,128
ALTIN
1.723,60
%72,3603
DOLAR
2.291,72
%129,1721
BORSA
1.755,19
%75,5185
EURO
BİST En Aktif Hisseler