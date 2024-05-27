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Goldman Sachs petrol talebi için 2034'e işaret etti

Goldman Sachs, petrol talebinin tepe noktasına 2034'te ulaşmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 08:38

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 08:38

Goldman Sachs küresel petrol talebinin tepe noktasına ulaşacağı tarihe yönelik tahminin 2032'den 2034'e öteledi. IEA ise talebin 2030'den önce tepe yapacağını öngörüyor.

2040'A KADAR YATAY SEYİR İZLEMESİ BEKLENİYOR

Küresel petrol talebinin zirveye ulaşmasına hala on yıl olduğunu öngören Goldman Sachs, 2030 yılı için petrol talep tahminini 106 milyo varil/gün seviyesinde 108,5 milyon varil/güne çıkardı.

Petrol talebinin 2034 yılırda yaklaşık 110 milyon varil/gün seviyesinde tepe yapmasını bekleyen Goldman Sachs, bunun gerçekleşmesinin petrol talebinin ardından 2040'a kadar yatay seyir izlemesini beklediklerini de vurguladı.

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