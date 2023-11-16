Barclays'dan 2024 yorumu: Hisse senetleri daha iyi performans gösterecek

Barclays stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, küresel ekonomik yavaşlama tehditlerinin azalmasıyla birlikte küresel hisse senetlerinin önümüzdeki yıl temel sabit getirili varlıklardan daha iyi performans göstereceğini belirtti.

FAİZ ARTIRIMLARINA RAĞMEN HİSSE SENETLERİ YÜKSELDİ

S&P 500 endeksi, geçen ay 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşan 10 yıllık Hazine getirisindeki artış trendine ve Fed'in geçen Mart ayından bu yana 525 baz puanlık politika sıkılaştırmasına rağmen bu yıl şu ana kadar %17 artış gösterdi. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi bu yıl %13 artış gösterdi.

Hisse senetlerinin, ABD mega-cap'lerinde büyük ölçüde yapay zeka kaynaklı bir ralli ve ABD ekonomisindeki güç sayesinde 'daha uzun süre daha yüksek' bir faiz oranı ortamına karşı durduğuna işaret eden Barclays'in küresel araştırma başkanı Ajay Rajadhyaksha, "Dünya ekonomisine yönelik aşağı yönlü riskler büyük ölçüde azaldı. Hisse senetlerinin bu konjonktürde oldukça iyi bir dipten faydalanacağını ve kısa vadeli kazanç hayal kırıklıklarının üstesinden geleceğini düşünüyoruz.Şu anda küresel hisse senetlerinde, temel sabit getiriye göre fazla ağırlık veriyoruz" dedi.

Daha önce hisse senetleri ve tahviller yerine nakit öneren Barclays, tahvil getirileri yüksek kalmaya devam etse bile, önümüzdeki yıl hem ABD hem de Avrupa'da orta ila yüksek tek haneli hisse senedi getirileri beklediklerini vurguladı.

WALL STREET'TE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Ancak Wall Street'teki bazı meslektaşları Rajadhyaksha kadar iyimser değil.

Goldman Sachs, hafta başında yayınladığı bir notta, ekonomik büyümeye ilişkin iyimserliğin büyük bir kısmının halihazırda fiyatlanmış olması nedeniyle, gelecek yıl ABD hisse senetleri için ilk yarıda kabaca yatay bir piyasa ile 'iyi huylu' bir sonuca dikkat çekti.

J.P.Morgan stratejistleri ise hisse senetlerinin küresel risk-getirisinin cazip olmadığını belirttiler ve kısıtlayıcı para politikasının bir süre daha devam edeceği, hisse senedi değerlemelerinin yüksek olduğu savundular. Stratejistler, "Likidite tamponunun azalması, bir dizi tüketici kredisi ürünündeki yüksek oranlar, sıkılaşan kredi standartları ve artan temerrütler nedeniyle tüketicilerin geri adım atmaya başlaması muhtemeldir" değerlendirmesini yaptılar.

JP Morgan, hisse senetleri ve tahviller yerine emtiaları tavsiye etmişti.