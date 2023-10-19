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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 7.868,00 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile kimya petrol plastik oldu.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 10:32

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 10:32

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,34 puan artışla ve yüzde 0,32 değer kazanarak 7.868,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yatay bir seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile kimya petrol plastik oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kaybıyla 7.842,66 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Ülkede dün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düştü.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artırımının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Philaldelphia Fed imalat endeksi konut başlangıçları ve 2. el konut satışları ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.840 ve 7.750 seviyelerinin destek, 8.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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