CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 7.786,08 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 10:05

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 10:05

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,39 puan artışla ve yüzde 0,07 değer kazanarak 7.786,08 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 azalırken, holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazancıyla 7.780,68 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğuna ilişkin yönlendirmelerinin piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Yabancılar 7,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 7,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı 16 Kasım 2023 15:40
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon lirayı aştı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon lirayı aştı 16 Kasım 2023 15:32
Barclays’dan 2024 yorumu: Hisse senetleri daha iyi performans gösterecek Barclays'dan 2024 yorumu: Hisse senetleri daha iyi performans gösterecek 16 Kasım 2023 15:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Kasım 2023 13:30
Brent petrol 80 doların üzerinde Brent petrol 80 doların üzerinde 16 Kasım 2023 10:07
S&P 500’de yukarı hareketin devam edeceği öngörülüyor S&P 500'de yukarı hareketin devam edeceği öngörülüyor 16 Kasım 2023 09:44
Moodys’in ardından Fitch de ABD’de bölgesel bankacılık sektörü için uyarıda bulundu Moodys'in ardından Fitch de ABD'de bölgesel bankacılık sektörü için uyarıda bulundu 16 Kasım 2023 09:41
Yeni Zelanda’da konut piyasası hareketlendi Yeni Zelanda'da konut piyasası hareketlendi 16 Kasım 2023 09:37
Çin’de yeni konut fiyatlarında düşüş sürüyor Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş sürüyor 16 Kasım 2023 09:33
ABD’de mimarlık firmalarının iş koşulları yavaşlamaya devam ediyor ABD'de mimarlık firmalarının iş koşulları yavaşlamaya devam ediyor 16 Kasım 2023 09:30
Japonya’da ihracat arttı ithalat yavaşladı Japonya'da ihracat arttı ithalat yavaşladı 16 Kasım 2023 09:26
ECB Başkanı Lagarde: Tahviller satılırsa önemli kayıplara uğrar ECB Başkanı Lagarde: Tahviller satılırsa önemli kayıplara uğrar 16 Kasım 2023 16:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,48
%0,2482
ALTIN
1.002,25
%0,2249
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,48
%-0,0522
DOLAR
993,39
%-0,6609
ALTIN
1.021,28
%2,1277
EURO
992,25
%-0,7751
BORSA
1.004,20
%0,4196
DOLAR
1.016,22
%1,6218
ALTIN
1.055,84
%5,5838
EURO
980,61
%-1,9394
BORSA
1.025,35
%2,5348
DOLAR
1.727,34
%72,7339
ALTIN
1.619,10
%61,9097
EURO
1.666,63
%66,6627
BORSA
1.535,83
%53,5829
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler