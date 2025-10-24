CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 24 Ekim 2025 10:04

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile orman kağıt basım oldu.

ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

TCMB'nin faiz kararının yanı sıra yurt içinde dün açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi aynı dönemde 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

Bu gelişmelere ek olarak, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise başta ABD'de enflasyon olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 23 Ekim 2025 08:55
Norveç’ten Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık destek Norveç’ten Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık destek 22 Ekim 2025 17:04
Fitch’ten Türkiye’ye yakın mercek! 4 Kasım’da kredi notu için kritik toplantı yapılacak Fitch'ten Türkiye'ye yakın mercek! 4 Kasım'da kredi notu için kritik toplantı yapılacak 22 Ekim 2025 16:39
Milyarder yatırımcıdan altın fiyatları için çarpıcı yorum Milyarder yatırımcıdan altın fiyatları için çarpıcı yorum 22 Ekim 2025 15:26
Ifo’dan Alman hükümete altyapı projelerindeki enflasyon uyarısı Ifo'dan Alman hükümete "altyapı projelerindeki enflasyon" uyarısı 22 Ekim 2025 15:02
Altın fiyatları için Citi’den yeni tahmin Altın fiyatları için Citi'den yeni tahmin 22 Ekim 2025 13:19
Avrupa Birliği, elektrikte vergilerin düşürülmesini istiyor Avrupa Birliği, elektrikte vergilerin düşürülmesini istiyor 22 Ekim 2025 13:06
Dünya borsaları İstanbul’da bir araya geldi Dünya borsaları İstanbul'da bir araya geldi 22 Ekim 2025 13:01
Çin’de işsizlik oranı belli oldu: Genç işsizlik yüzde 17,7 Çin'de işsizlik oranı belli oldu: Genç işsizlik yüzde 17,7 22 Ekim 2025 09:43
İngiltere’de enflasyon eylülde yatay seyretti İngiltere'de enflasyon eylülde yatay seyretti 22 Ekim 2025 09:38
Trump’ın ABD-Çin görüşmesine ilişkin mesajı piyasalarda tedirginlik oluşturdu Trump'ın ABD-Çin görüşmesine ilişkin mesajı piyasalarda tedirginlik oluşturdu 22 Ekim 2025 09:27
Japonya’nın ihracatı artış gösterdi Japonya'nın ihracatı artış gösterdi 22 Ekim 2025 09:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler