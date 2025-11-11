Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,59 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.810,62 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 düşerken, holding endeksi yüzde 0,06 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,19 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla risk iştahı yüksek seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da Zew endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.