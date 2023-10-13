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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,83 değer kaybederek 8.108,35 puana indi.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 13:19

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 13:19

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,92 puan azalışla 8.108,35 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 45,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,10 ve holding endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,40 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,50 ile bilişim oldu.

Küresel pay piyasaları, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle negatif seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında gelecek döneme ilişkin endişelerin güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı, çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken risk iştahı önemli oranda azaldı.

Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajlar, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 puanın destek, 8.400 ve 8.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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