CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 10.810,48 puana indi.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2025 13:18

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,45 puan ve yüzde 0,17 azalışla 10.810,48 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 59,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazanan yüzde 1,88 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,56 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı tarım dışı istihdam verilerine çevrilirken, güne pozitif başlayan ve 10.900 puanı test eden BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Güney Kore, savunma bütçesinde artış yapmaya hazırlanıyor Güney Kore, savunma bütçesinde artış yapmaya hazırlanıyor 03 Eylül 2025 10:50
Avrupa’nın rüzgar enerjisi kurulu gücü arttı Avrupa'nın rüzgar enerjisi kurulu gücü arttı 03 Eylül 2025 09:33
Çin’in çelik talebinin düşmesi bekleniyor Çin'in çelik talebinin düşmesi bekleniyor 03 Eylül 2025 09:14
Avustralya’da büyüme beklentileri aştı Avustralya'da büyüme beklentileri aştı 03 Eylül 2025 09:11
BOJ Başkanı Ueda, Başbakan Ishiba ile piyasalardaki son durumu görüştü BOJ Başkanı Ueda, Başbakan Ishiba ile piyasalardaki son durumu görüştü 03 Eylül 2025 09:10
Fed üyesi Cook: Trump’ın görevden alma kararını haklı çıkarmaz Fed üyesi Cook: Trump'ın görevden alma kararını haklı çıkarmaz 03 Eylül 2025 09:07
AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak 02 Eylül 2025 16:47
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi 02 Eylül 2025 16:45
Brezilya, IEA’ya üye olmak için başvuru yaptı Brezilya, IEA'ya üye olmak için başvuru yaptı 02 Eylül 2025 16:33
Rusya’da yeni otomobil satışları azaldı Rusya'da yeni otomobil satışları azaldı 02 Eylül 2025 15:40
AB ülkelerinin savunma harcamaları 380 milyar avroyu aşacak AB ülkelerinin savunma harcamaları 380 milyar avroyu aşacak 02 Eylül 2025 12:45
Avro Bölgesi’nde enflasyon ağustosta arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta arttı 02 Eylül 2025 12:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler