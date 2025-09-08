Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,74 değer kaybederek 10.542,47 puana indi.

Oluşturma Tarihi 08 Eylül 2025 13:17

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 187 puan ve yüzde 1,74 azalışla 10.542,47 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 45 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi de yüzde 1,65 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden tek kazanan yüzde 2,21 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 2,91 ile turizm oldu.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.650 ve 10.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

