Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,71 puan ve yüzde 0,05 azalışla 11.177,25 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 64,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi ise yüzde 0,02 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin en çok kazanan yüzde 6,87 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 0,97 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını önceki kapanışının hemen altında tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda bir önceki ay sonuna göre 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolar oldu.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.