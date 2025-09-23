Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kaybederek 11.361,96 puana indi.

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2025 13:15

Son Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2025 13:16

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,11 puan ve yüzde 0,93 azalışla 11.361,96 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 69,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 1,2 ile metal ana sanayi, en çok düşen yüzde 3,45 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasından (Fed) beklenen faiz indirimlerine ilişkin bazı banka üyelerinden gelen temkinli açıklamalar takip edilirken BIST 100 endeksi güne başladığı negatif seyrini koruyarak günün ilk yarsını tamamladı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 12,3 puan artarak 177,1 seviyesine çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, cari işlemler dengesi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

