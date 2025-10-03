CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kaybederek 10.984,22 puana indi.

Oluşturma Tarihi 03 Ekim 2025 13:26

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,40 puan ve yüzde 0,89 azalışla 10.984,22 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 62,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 3,40 ile madencilik, en çok düşen yüzde 8,09 ile finansa kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi genele yayılan satışlarla günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Eylülde aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, ABD'de bugün açıklanması gereken istihdam raporunun yayımının federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini belirtti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor 01 Ekim 2025 09:37
Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor 01 Ekim 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 01 Ekim 2025 09:34
İngiltere’de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde İngiltere'de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde 01 Ekim 2025 09:22
ABD’de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak ABD'de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak 01 Ekim 2025 09:18
İngiltere’de konut fiyatlarındaki artış oranı eylülde arttı İngiltere'de konut fiyatlarındaki artış oranı eylülde arttı 01 Ekim 2025 09:16
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 01 Ekim 2025 09:06
ABD’de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı 01 Ekim 2025 08:51
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 30 Eylül 2025 16:58
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi 30 Eylül 2025 16:51
AB, tasarrufları yatırıma dönüştürmek istiyor AB, tasarrufları yatırıma dönüştürmek istiyor 30 Eylül 2025 15:29
Almanya’da işsiz sayısı eylülde arttı Almanya'da işsiz sayısı eylülde arttı 30 Eylül 2025 14:30
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler