CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,49 değer kaybederek 10.112,38 puana indi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2025 13:51

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 258,4 puan ve yüzde 2,49 azalışla 10.112,38 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 58,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,29, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek yükselen yüzde 0,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 3,72 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler ve ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler nedeniyle negatif seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de bu gelişmelere paralel olarak genele yayılan satışlarla günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle günün geri kalanında kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını, dünya genelinde de veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.300 ve 10.400 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Asya borsalarında ABD ve Çin etkisi Asya borsalarında ABD ve Çin etkisi 16 Ekim 2025 10:14
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 16 Ekim 2025 10:10
Gram altın 5 bin 683 liradan satılıyor Gram altın 5 bin 683 liradan satılıyor 16 Ekim 2025 09:54
Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor 16 Ekim 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 16 Ekim 2025 09:50
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya çıktı 15 Ekim 2025 16:58
Bank of America ile Morgan Stanley’in üçüncü çeyrek bilançoları belli oldu Bank of America ile Morgan Stanley'in üçüncü çeyrek bilançoları belli oldu 15 Ekim 2025 16:27
Almanya’da emeklilik yasa tasarısı onaylandı Almanya'da emeklilik yasa tasarısı onaylandı 15 Ekim 2025 14:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Ekim 2025 13:21
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ağustosta azaldı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta azaldı 15 Ekim 2025 13:08
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 15 Ekim 2025 10:35
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Ekim 2025 10:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler