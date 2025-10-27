Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kaybederek 10.891,74 puana indi.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2025 13:22

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,06 puan ve yüzde 0,46 azalışla 10.891,74 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 56,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,16 ile spor, en çok düşen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken BIST 100 endeksi küresel piyasalardan ayrışarak bankacılık endeksindeki kar satışlarının öncülüğünde günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ancak federal hükümetin kapanması sebebiyle kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

