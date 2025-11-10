CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kaybederek 10.880,78 puana indi.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2025 13:28

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,75 puan ve yüzde 0,4 azalışla 10.880,78 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 68,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,75 ile sigorta, en çok düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına yönelik haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken BIST 100 endeksi 11.000 puan seviyesindeki direncinden gelen satışlarla pozitif başladığı günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,2 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Analistler günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Belçika’da bütçe pazarlığında son tarih belli oldu Belçika'da bütçe pazarlığında son tarih belli oldu 07 Kasım 2025 15:17
Çin’in döviz rezervi 3,3 trilyon dolara çıktı Çin'in döviz rezervi 3,3 trilyon dolara çıktı 07 Kasım 2025 14:43
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 07 Kasım 2025 13:33
Almanya’nın ihracatı eylülde arttı Almanya'nın ihracatı eylülde arttı 07 Kasım 2025 12:55
Japonya’dan Çin’e deniz ürünleri ihracatı yeniden başladı Japonya'dan Çin'e deniz ürünleri ihracatı yeniden başladı 07 Kasım 2025 11:33
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 07 Kasım 2025 10:09
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 07 Kasım 2025 09:59
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Kasım 2025 09:36
Brent petrolün varili 63,65 dolar Brent petrolün varili 63,65 dolar 07 Kasım 2025 09:31
ABD verilerine ilişkin belirsizlikler piyasalarda risk iştahını sınırlıyor ABD verilerine ilişkin belirsizlikler piyasalarda risk iştahını sınırlıyor 07 Kasım 2025 09:17
ABD tatil sezonu satışları 1 trilyon doları aşacak ABD tatil sezonu satışları 1 trilyon doları aşacak 07 Kasım 2025 08:33
Çin’in ihracatı ekimde daraldı Çin'in ihracatı ekimde daraldı 07 Kasım 2025 08:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler