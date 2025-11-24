Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybederek 10.893,27 puana indi.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2025 13:51

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,59 puan ve yüzde 0,27 azalışla 10.893,27 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 59,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,28 ile gıda içecek, en çok düşen ise yüzde 2,2 ile madencilik oldu.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 olurken, aynı dönemde kapasite kullanım oranı 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e yükseldi.

Analistler günün geri kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

