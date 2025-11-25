CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 10.848,99 puana indi.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2025 13:22

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,03 puan ve yüzde 0,36 azalışla 10.848,99 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 59,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,57 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,9 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve ABD-Çin ilişkilerine dair haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korumaya devam ederken, BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki değer kaybına paralel olarak günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri kasım ayında piyasa katılımcıları için yüzde 23,49'a çıkarken, reel sektör için 35,70 seviyesine, hanehalkı için yüzde 52,24'e geriledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Belçika’da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı 24 Kasım 2025 14:04
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor 24 Kasım 2025 13:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Kasım 2025 13:51
Rusya’dan Hindistan’a indirimli petrol teklifi Rusya'dan Hindistan'a indirimli petrol teklifi 24 Kasım 2025 12:14
Societe Generale’den Türkiye için faiz tahmini: 2026 sonunda yüzde 24 Societe Generale'den Türkiye için faiz tahmini: 2026 sonunda yüzde 24 24 Kasım 2025 12:08
Belçika’da 3 günlük grev başladı Belçika'da 3 günlük grev başladı 24 Kasım 2025 11:57
Çin’den gelişmiş ülkelere borç Çin'den gelişmiş ülkelere borç 24 Kasım 2025 11:46
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 24 Kasım 2025 10:01
Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor 24 Kasım 2025 09:54
ABD Hazine Bakanlığı’ndan 2026 öngörüsü: Resesyon beklemiyoruz ABD Hazine Bakanlığı'ndan 2026 öngörüsü: Resesyon beklemiyoruz 24 Kasım 2025 09:42
Faiz indirimi sinyali gümüş fiyatlarını destekledi Faiz indirimi sinyali gümüş fiyatlarını destekledi 24 Kasım 2025 09:38
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 24 Kasım 2025 09:30
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler