Borsa günün ilk yarısında yatay seyrediyor

Günün ilk yarısında yatay bir seyirde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,19 puan ve yüzde 0,02 artışla 13.799,23 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 89,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,76 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,44 ile metal eşya ana sanayi, en fazla düşen ise yüzde 0,98 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesiyle, açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde risk algısı bir miktar arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 3,8, perakende satış hacmi de yüzde 16,3 yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.