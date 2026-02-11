CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yatay seyrediyor

Borsa günün ilk yarısında yatay seyrediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 13.799,23 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 13:23

Günün ilk yarısında yatay bir seyirde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,19 puan ve yüzde 0,02 artışla 13.799,23 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 89,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,76 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,44 ile metal eşya ana sanayi, en fazla düşen ise yüzde 0,98 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesiyle, açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde risk algısı bir miktar arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 3,8, perakende satış hacmi de yüzde 16,3 yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti 11 Şubat 2026 08:57
Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi 11 Şubat 2026 08:55
ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir 11 Şubat 2026 08:52
Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor 11 Şubat 2026 08:41
ABD’de hanehalkı borcu yükseldi ABD'de hanehalkı borcu yükseldi 11 Şubat 2026 08:22
ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi 11 Şubat 2026 08:21
Avrupa Parlamentosu’ndan dijital avroya destek Avrupa Parlamentosu'ndan dijital avroya destek 11 Şubat 2026 08:16
ABD perakende satışları beklentilerin gerisinde kaldı ABD perakende satışları beklentilerin gerisinde kaldı 10 Şubat 2026 16:54
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı 10 Şubat 2026 16:53
JPMorgan: Yapay zeka yazılım sektöründe kriz yaratmayacak JPMorgan: Yapay zeka yazılım sektöründe kriz yaratmayacak 10 Şubat 2026 16:51
Macron’dan AB’ye eurobond çağrısı: Doların hegemonyasına karşı ortak adım Macron’dan AB’ye eurobond çağrısı: Doların hegemonyasına karşı ortak adım 10 Şubat 2026 15:12
ECB: ABD tarifeleri Euro Bölgesi büyümesini baskılıyor ECB: ABD tarifeleri Euro Bölgesi büyümesini baskılıyor 10 Şubat 2026 15:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.790,7500 Değişim 232,03 Son veri saati:
Düşük 13680,91 Yüksek 13912,94
Açılış
43,648 Değişim 0,0270 Son veri saati:
Düşük 43,6179 Yüksek 43,6449
Açılış
52,0525 Değişim 0,1822 Son veri saati:
Düşük 51,8948 Yüksek 52,077
Açılış
7.107,4200 Değişim 75,488 Son veri saati:
Düşük 7042,214 Yüksek 7117,702
Açılış
118,8616 Değişim 6,1373 Son veri saati:
Düşük 113,1318 Yüksek 119,2691
Açılış
BİST En Aktif Hisseler