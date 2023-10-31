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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 7.718,48 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 13:42

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 13:42

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,63 puan artışla 7.718,48 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 38,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,39 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile taş toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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