CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 9.975,94 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2024 13:21

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2024 13:21

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,56 puan artışla 9.975,94 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 37,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,88 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD'de resesyon endişelerinin azalmasıyla küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanmanın haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Navlun fiyatlarında düşüş üçüncü haftaya taşındı Navlun fiyatlarında düşüş üçüncü haftaya taşındı 09 Ağustos 2024 09:35
Fed üyesi Schmid: Enflasyonun soğuduğuna dair güven artıyor Fed üyesi Schmid: Enflasyonun soğuduğuna dair güven artıyor 09 Ağustos 2024 09:30
Fed yetkilisi Goolsbee: Fed’in işi siyaset değil ekonomi Fed yetkilisi Goolsbee: Fed'in işi siyaset değil ekonomi 09 Ağustos 2024 09:18
Richmond Fed Başkanı’ndan faiz mesajı Richmond Fed Başkanı'ndan faiz mesajı 09 Ağustos 2024 09:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 12 Ağustos 2024 10:04
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 12 Ağustos 2024 09:20
Altının gramı haftaya yükselişle başladı Altının gramı haftaya yükselişle başladı 12 Ağustos 2024 09:47
Fransa’da işsizlik oranında sürpriz düşüş Fransa'da işsizlik oranında sürpriz düşüş 09 Ağustos 2024 09:02
Yabancılar 169,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 169,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı 08 Ağustos 2024 15:24
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü 08 Ağustos 2024 15:54
Temmuzda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde oldu Temmuzda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde oldu 08 Ağustos 2024 10:25
Brent petrol aşağı yönlü baskılanıyor Brent petrol aşağı yönlü baskılanıyor 08 Ağustos 2024 09:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler