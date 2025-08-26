Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kazanarak 11.497,01 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2025 13:20

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2025 13:21

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.497,01 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,58 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 1,49 ile elektrik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yurt içindeki iyimser beklentilerle 11.528,41 puana ulaşarak yeni zirveyi görürken, endeks günün ilk yarısını küresel piyasalardan pozitif ayrışarak tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), açıkladığı verilere göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

