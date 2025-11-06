Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 11.011,16 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2025 13:17

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,79 puan ve yüzde 0,37 artışla 11.011,16 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 65,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 2,07 ile ticaret, en çok düşen ise yüzde 1,72 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitelere ilişkin iyimser beklentiler ve federal hükümetin kapalı kalmasının yarattığı belirsizlik yatırımcıların odağında yer alırken, yurt içinde BIST 100 endeksi günün ilk yarısını 11.000 puan seviyesinin üzerinde pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.

