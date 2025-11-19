Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 değer kazanarak 10.896,32 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 19 Kasım 2025 13:20

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 167,72 puan ve yüzde 1,56 artışla 10.896,32 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 73,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi ise yüzde 0,73 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, tek düşen ise yüzde 0,34 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken yurt içinde BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler günün geri kalanında ABD'de dış ticaret dengesi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

