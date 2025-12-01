Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,5 değer kazanarak 11.061,81 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 163,11 puan ve yüzde 1,5 artışla 11.061,81 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 65,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, en çok düşen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif bir seyir ile 11.000 seviyesinin üzerinde tamamladı.

Bu arada Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüyerek üst üste 21. çeyrekte de büyüme kaydetti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise söz konusu dönemde büyümenin yıllık bazda yüzde 3,97 artmasını öngörmüştü.

Bununla birlikte, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 48'e yükseldi.

Analistler günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

