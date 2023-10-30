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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,23 düşüşle 7.688,39 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 10:05

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 10:05

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,02 puan azalışla ve yüzde 0,23 değer kaybederek 7.688,39 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,62 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile sigorta oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 7.706,41 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesinin etkili olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.400 puanın destek, 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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