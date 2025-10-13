CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,25 düşüşle 10.586,02 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2025 10:07

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybederek 10.720,36 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,33 puan ve yüzde 1,25 azalışla 10.586,02 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 1,10 azaldı.

Sektör endekslerinin tümü gerilerken, en fazla düşen ise yüzde 1,79 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle negatif bir seyir izleniyor. Bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

