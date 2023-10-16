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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,42 yükselişle 8.228,49 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 10:02

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 10:02

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,19 puan artışla ve yüzde 1,42 değer kazanarak 8.228,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kaybıyla 8.113,30 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde yeni konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.250 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.080 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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