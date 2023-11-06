CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,13 yükselişle 7.792,84 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,89 ile spor oldu.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2023 10:01

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2023 10:01

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,85 puan artışla ve yüzde 1,13 değer kazanarak 7.792,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,89 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 7.705,99 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini aktaran analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, cuma günü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, hizmet sektörü ve bileşik Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.880 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2024’te iki düzenleme geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2024'te iki düzenleme geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 03 Kasım 2023 18:53
ABD’de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı ABD'de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı 03 Kasım 2023 17:01
Rusya’nın petrol ve yakıt ihracatı azalacak Rusya'nın petrol ve yakıt ihracatı azalacak 03 Kasım 2023 15:54
ABD’de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı 03 Kasım 2023 15:35
Euro Bölgesi’nde işsizlik eylülde arttı Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde arttı 03 Kasım 2023 14:57
İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi bu ayda daraldı İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi bu ayda daraldı 03 Kasım 2023 14:38
İngiltere faizi 15 yılın zirvesinde bırakabilir İngiltere faizi 15 yılın zirvesinde bırakabilir 03 Kasım 2023 11:25
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 03 Kasım 2023 11:12
Brent petrolde Fed etkisi devam ediyor Brent petrolde Fed etkisi devam ediyor 03 Kasım 2023 10:01
Çin’de hizmet sektörü faaliyetleri arttı Çin'de hizmet sektörü faaliyetleri arttı 03 Kasım 2023 09:13
ABD’de küçük işletmeler sıkı işgücü piyasası ile karşı karşıya ABD'de küçük işletmeler sıkı işgücü piyasası ile karşı karşıya 03 Kasım 2023 09:18
ECB üyesi: Faiz artışına kapıyı kapatamayız ECB üyesi: Faiz artışına kapıyı kapatamayız 03 Kasım 2023 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,97
%1,2972
BORSA
1.001,65
%0,1645
EURO
1.000,35
%0,0352
DOLAR
997,26
%-0,2744
ALTIN
1.012,07
%1,2071
BORSA
1.018,40
%1,8395
EURO
1.008,87
%0,8872
DOLAR
985,10
%-1,4898
ALTIN
922,15
%-7,7848
BORSA
1.048,19
%4,8193
EURO
1.028,21
%2,821
DOLAR
1.074,22
%7,4223
ALTIN
1.802,07
%80,2069
BORSA
1.637,98
%63,7977
EURO
1.526,85
%52,6853
DOLAR
1.796,91
%79,6906
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler