Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,57 artışla 2.264,47 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,80 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 2.264,47 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,57'yle bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,82 artarak 2.251,68 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon kaygılarıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

YÜKSEK ENFLASYON ŞAHİN BEKLENTİLERİ BESLENİYOR

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, bunun da para politikalarına yönelik şahin beklentileri beslediğini söyledi.

Analistler, emtia ve tahvil piyasalarının seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini, veri gündeminde ise yurt içinde enflasyon, yurt dışında ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.