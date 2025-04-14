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Çin hisse senedi endeksleri için hedefler yine düşürüldü

Goldman Sachs analistleri Çin'in önemli hisse senedi endeksleri için hedeflerini bu ay ikinci kez düşürdü.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2025 08:48

Son Güncelleme Tarihi 14 Nisan 2025 08:48

Goldman Sachs Group stratejistleri, ABD ile artan ticaret gerilimlerini gerekçe göstererek Çin'in önemli hisse senedi endeksleri için hedeflerini bu ay ikinci kez düşürdü.

Kinger Lau liderliğindeki araştırma ekibi, "ABD-Çin ticaret gerilimleri daha önce görülmemiş seviyelere yükseldi, küresel durgunluk endişelerine yol açtı ve başta sermaye piyasaları, teknoloji ve jeopolitik olmak üzere diğer stratejik gruplarda küresel olarak en büyük iki ekonomi arasındaki riskleri ayrıştırdı" dedi.

MSCI Çin Endeksi için 12 aylık hedef 81'den 75'e düşürülürken, CSI 300 Endeksi için hedef 4.500'den 4.300'e indirildi.

Yeni hedefler, Cuma günkü kapanış seviyelerine göre sırasıyla %12 ve %15'lik potansiyel yükseliş anlamına geliyor.

Çin hisse senetleri, Başkan Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı %145 gümrük vergisinin ardından Pekin'in ABD'ye uyguladığı %125'lik son misilleme vergileriyle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tırmanan ticaret savaşının ortasında darbe aldı. Ticaret geriliminin daha da tırmanacağına ilişkin endişeler yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

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