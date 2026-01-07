CANLI BORSA
Goldman Sachs S&P 500 için 2026 hedefini açıkladı

Goldman Sachs'ın S&P 500 için 2026 sonu hedefi belli oldu. Banka ABD’de işlem gören en büyük 500 halka açık şirketin hissesinin yıl sonuna kadar yüzde 12 kar getirmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 10:01

Son Güncelleme Tarihi 07 Ocak 2026 10:02

Goldman Sachs, ABD'de işlem gören en büyük 500 halka açık şirketin yer aldığı S&P 500 endeksi için 2026 sonu beklentisini açıkladı.

S&P 500 İÇİN YIL SONU HEDEFİ

Goldman, S&P 500 endeksinin yüzde 12 toplam getiri beklentisi ile 7.600 puana ulaşmasını bekliyor. Banka, endeksin hisse başına karının (EPS) 2026'da yüzde 12, 2027'de yüzde 10 artmasını bekliyor. Bu görünümün, sağlıklı ekonomik büyüme ve büyük ölçekli şirketlerdeki güçlü gelir artışıyla desteklendiği belirtildi.

Değerleme tarafında ise riskler dikkat çekiyor. S&P 500'ün ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 22 kat seviyesinde bulunurken, bu oran 2000 yılındaki 24 katlık zirveye yakın seyrediyor. Yüksek değerlemelerin "potansiyel enerji" oluşturduğu, bunun kalıcı bir yükseliş ivmesine dönüşmesi için güçlü GSYH büyümesi veya Fed'den gevşeme gibi bir makro tetikleyiciye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Piyasa yoğunlaşmasının da arttığına işaret eden Goldman Sachs, en büyük 10 hissenin toplam piyasa değerinin %41'ini, kazançların ise %32'sini oluşturduğunu kaydetti. Bu 10 hisse, 2025'te S&P 500 getirisinin %53'ünü sağladı.

Yapay zeka temasında, yatırımların altyapı kurulumundan kullanım ve gelir üretimine kaydığı belirtildi. Şirketlerin yapay zekadan gelir elde etmeye başladığı 3. faz, robotik ve otomasyonla entegrasyonu ifade eden 3-D fazı ve geniş çaplı verimlilik artışlarının öngörüldüğü 4. faz öne çıkarıldı.

2026 için ana yatırım temaları arasında orta döngü hızlanması, şirket borçlanmasının 2,3 trilyon dolar seviyesine çıkabileceği yeniden kaldıraçlanma süreci ve görece cazip değerlemeleriyle sağlık ve temel maddeler sektörlerinde değer arayışı yer aldı. Sektörel bazda ise temel maddeler, tüketici harcamaları, yazılım ve hizmetler ile sağlık sektörleri için ağırlık artırımı önerildi.

