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Goldman Sachs: Volatilitenin azalması hedge için fırsat

Goldman Sachs Group stratejistlerine göre, yılsonu yaklaşırken volatilitede yaşanan son keskin geri çekilme, hisse senetleri için bulutlu görünüm göz önüne alındığında hedge fırsatları yaratıyor.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 17:26

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 17:26

Wall Street'in "korku göstergesi" VIX volatilite endeksi geçen hafta koronavirüs pandemisinden bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Ancak Christian Mueller-Glissmann liderliğindeki stratejistler yayınladıkları araştırma notunda, yatırımcıların jeopolitik, gelecek yılın yoğun seçim takvimi ve ekonomik büyüme cephesindeki şok potansiyeli gibi görünüme yönelik riskleri tartmaya devam ettiğini yazdılar.

Stratejistler, "Son hisse senedi rallisinin ardından, bir geri çekilme riskinden korunmak için cazip bir giriş noktası olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandılar.

S&P 500'deki üç aylık satış spreadlerinin tüm zamanların en düşük seviyelerine yakın işlem gördüğünü belirtiyorlar. Daha uzun yatırım ufukları için, paraya yakın satımların paraya yakın olmayan çağrıların satılmasıyla finanse edildiği bir strateji olan hisse senedi teminatlarını seviyorlar.

Stratejistler, "Beklenenden daha hızlı enflasyon normalleşmesi ve büyümenin dirençli kalması ile ABD'deki 'ters' Goldilocks zeminini daha fazla benimseyen piyasaların desteğiyle çapraz varlık oynaklığı daha düşük sıfırlanmaya devam etti" ifadelerini kulllanırken, bu düşüşün, 2024'te normalleşmesi gereken faiz oynaklığıyla aradaki farkı daha da açtığını eklediler.

Diğer potansiyel korunma stratejilerinde Goldman stratejistleri, Euro Stoxx Banka Endeksi (SX7E) için ima edilen volatilite küresel finansal krizden bu yana en düşük seviyeye yakın olduğundan, "SX7E hisselerini, Euro bölgesi ülke riskindeki artışa, gösterge gaz fiyatlarındaki yeniden yükselişe veya Euro bölgesi büyüme duyarlılığındaki daha fazla bozulmaya karşı bir tampon olarak cazip buluyoruz" diye yazdılar.

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