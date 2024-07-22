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Hazine 2 ihalede 43,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 devlet tahvili ihalesinde 43 milyar 727,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2024 15:22

Son Güncelleme Tarihi 22 Temmuz 2024 15:22

İlk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 38,54, bileşik faiz yüzde 42,25 oldu.

Nominal teklifin 23 milyar 987,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 14 milyar 318,1 milyon lira, net satış 16 milyar 284,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 23 milyar 978,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 13 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 3,85, reel bileşik faiz yüzde 3,88 oldu.

Nominal teklifin 11 milyar 568,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 580 milyon lira, net satış 4 milyar 693,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 928,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 43 milyar 727,6 milyon lira borçlandı.

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