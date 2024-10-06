Hazine yarın bir ihale düzenleyecek

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2024 13:41
Son Güncelleme Tarihi 06 Ekim 2024 13:41
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ekim Pazartesi günkü ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir (91 gün) kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihraç, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışıyla olacak.
Hazine ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek.