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Hazineden 2 milyar avroluk tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığının avro cinsinden 2030 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar avro oldu.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 10:55

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 10:55

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye 13 Mart'ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç 14 Mart'ta sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Bu meblağ Bakanlık hesaplarına 21 Mart'ta girecek.

21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 6,125 oldu.

İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

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